"Milano never stops": Etro dedica una t-shirt alla città

"Milano never stops": Etro ha dedicato una t-shirt speciale alla città, alle prese in questi giorni con le conseguenze dell'allerta Coronavirus. Etro ha inoltre deciso di dare il proprio contributo all’Asst Fatebenefratelli Sacco per aiutare la ricerca del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale, guidato dalla professoressa Maria Rita Gismondo insieme al suo team, nel superamento di questo momento di difficoltà. Gimmo Etro è nato a Milano e ha fondato il marchio nel 1968.