Milano: non danno notizie da giorni, coniugi trovati morti a Quarto Oggiaro

Due coniugi anziani, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, sono stati ritrovati morti nel pomeriggio nel loro appartamento a Milano in via Lopez. A scoprire i corpi della donna di 81 anni e dell'uomo di 73 anni sono stati i militari della compagnia Porta Magenta insieme a personale del 118 e dei Vigili del Fuoco. L'abitazione era in ordine e chiusa dall'interno con le chiavi inserite nella serratura.

I soccorritori intervenuti nell'immediatezza e il medico legale non hanno rilevato, ad una prima ispezione, la presenza di segni di violenza sui corpi dei coniugi, entrambi gia' affetti da diverse patologie debilitanti. Sono in corso indagini e rilievi a cura dei militari del nucleo investigativo di Milano mentre le salme, in attesa dell'autopsia, sono state poste a disposizione dell'autorita' giudiziaria.

Ad attivare i soccorsi con una chiamata al numero di emergenza del 112 sono stati dei vicini della coppia che abitava nel quartiere di Quarto Oggiaro. Dai primi accertamenti degli investigatori dell'Arma risulterebbe che marito e moglie non avessero figli.