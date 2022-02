Milano, notte di accoltellamenti: 5 aggrediti in 4 ore. Salvini attacca

Baby gang ferma tram a Milano (immagine dal video pubblicato da Welcome to Favelas)

Corso Como, movida violenta: 5 accoltellamenti

Questa notte a Milano si sono registrati cinque accoltellamenti tra giovan e giovanissini nella zona di Garibaldi in poco meno di 4 ore tra Gae Aulenti, piazza Duca d'Aosta e corso Como. Il personale del 118 è intervenuto per cinque eventi tutti in zona, avvenuti dall'1.33 alle 5.25: tutte le persone soccorse presentavano ferite di arma da taglio e con età tra 18, 19, 20 e 33 anni.Il più grave è avvenuto in via Gae Aulenti intorno alle 3:25 quando un ragazzo italiano di 21 anni è stato accoltellato e ferito alla coscia da un gruppo di ragazzi di origine nordafricana per futili motivi. Il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda: dalle ultime informazioni il caso è stato poi passato in codice giallo. Subito allertati, i carabinieri sono giunti sul posto ma gli aggressori si erano già allontanati.

Movida violenta a Milano, ragazzo aggredito

Sempre i carabinieri sono intervenuti in corso Como intorno alle 4 quando un ragazzo italiano di 19 anni è stato aggredito da un gruppo di ragazzi di origine straniera ed è stato accoltellato al braccio e al torace ed è stato ricoverato in codice giallo al Fatebenefratelli. Anche in questo caso, i carabinieri sono intervenuti sul posto ma gl aggressori si erano già dileguati. Su tutti gli episodi sono in corso accertamenti.

L'attacco di Salvini e Fontana: tante chiacchiere zero risultati

SALVINI - "Chiediamo dibattito in Parlamento sull’emergenza sicurezza a Milano, e purtroppo non solo a Milano. Ministro e sindaco, tante chiacchiere ma risultati zero". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo gli accoltellamenti in zona Garibaldi, nel capoluogo lombardo.

FONTANA - "L'ho detto qualche giorno fa e lo ribadisco oggi: per fronteggiare situazioni sempre più gravi, come quelle ripetutesi anche la notte scorsa a MILANO, bisogna partire da azioni immediate e concrete. Servono più 'divise' sul territorio, siano esse militari dell'Esercito, Carabinieri, Polizia di Stato o Polizia Locale.". Lo scrive su Facebook Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, in relazione ai cinque ragazzi accoltellati nella notte a MILANO. "Le forze dell'ordine 'infastidiscono' solo i delinquenti - continua nel post - e la loro presenza è utile anche e soprattutto in ottica di prevenzione. Poi, è chiaro, che il tema andrà approfondito e valutato, in tutti i suoi aspetti più generali".