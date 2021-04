Milano, nove esercizi multati nel primo giorno in zona gialla

E' stata una riapertura in tono minore ieri a Milano, complice la giornata di freddo ulteriormente guastata dall'arrivo della pioggia in serata. I milanesi, tornati in zona gialla, hanno ripreso a popolare i luoghi della movida, dai Navigli a Corso Como, potendosi sedere regolarmente ai tavoli all'aperto dei locali in grado di sfruttare questa possibilita'. In altre zone, come nella pedonale via Dante, gli esercizi hanno aumentato la superficie occupata, giungendo ben oltre la meta' della carreggiata. Chi ha scelto di cenare fuori e' stato in generale attento a non infrangere i limiti posti dalle norme anti Covid. La Prefettura segnala cifre importanti nella attivita' quotidiana di controllo, nell'ambito delle norme anti Covid che riguardano sia gli assembramenti che il rispetto degli orari, ma i trasgressori sono stati pochi. Nel dettaglio sono state comminate 9 sanzioni ad atttivita' commerciali, su 358 controlli (il 2,5%). Le persone controllate invece sono state pari a 6014, con multe per 136 di esse (il 2,2%).

Prima giornata in zona gialla a Milano, le immagini