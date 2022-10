Milano, nuove indagini sul tentato omicidio dell'avvocatessa

Si riapre su ordine del gip Luca Milani l’inchiesta sul tentato omicidio dell’avvocatessa Paola Marioni, avvenuto a Milano il 20 luglio 2017. Il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione e disposto nuovi accertamenti su uno dei due uomini indagati dalla Squadra mobile e dal pm Giovanni Polizzi. Si tratta di un pregiudicato, il primo a finire sotto indagine come possibile autore dell’agguato che quasi costò la vita alla civilista, oggi 59enne. Per il gip potrebbe essere lui l’uomo con il cappello di colore grigio, un paio di occhiali da vista con montatura nera, una maglietta di colore blu immortalato da una telecamera in via dei Pellegrini in un orario compatibile con quello alle 18.45 dell’aggressione nel suo studio in zona Porta Romana.