Milano, nuovi tornelli super tecnologici. Ma i furbetti scavalcano ugualmente

Nuovi tornelli super tecnologici. Ma i furbetti scavalcano ugualmente

Partiti qualche giorno fa nella metropolitana di Milano i nuovi tornelli 'anti-salto' contro chi non paga il biglietto sono già messi alla prova dai soliti furbetti. E proprio nella stazione M3 di San Donato, dove sono stati posizionati i primi 4 tornelli alti si sono verificati i primi episodi di "evasione tariffartia". In questi casi, non potendo più salatare per non pagare il biglietto c'è chi prova a seguire qualcuno che ha pagato e passa subito dopo prima che si richiuda lo sbarramento. E dai primi video che iniziano a circolare sui social sembra che ci si riesca senza troppa difficoltà.

Milano, 172 i varchi di nuova generazione entro il 2024

Entro la fine del 2024 saranno 172 i varchi di nuova generazione sulla rete metropolitana, che si aggiungono a quelli gia' in uso sulle linee M4 e M5. La struttura dei nuovi tornelli, dotati di due porte scorrevoli, è alta 2.30 metri proprio per impedire di essere scavalcata. Inoltre, un sensore rileva l'attraversamento in contemporanea di due o piu' persone, inviando una segnalazione al sistema centrale di supervisione che monitora gli accessi anomali.