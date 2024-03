Milano, un nuovo Libraccio in viale Monza. E torna "Leggo Molto"

L'iniziativa "Leggo Molto" promossa da Libraccio offre un'opportunità unica agli amanti di libri di accrescere le proprie collezioni ad un prezzo conveniente. Il concetto è semplice: acquistare una shopper al costo di 10 euro e riempirla gratuitamente con libri a propria scelta, fino a esaurimento scorte. L'evento si svolgerà sabato 23 marzo dalle ore 10, in occasione della prossima apertura della nuova libreria di Libraccio in Viale Monza, 9 a Milano. I partecipanti potranno scegliere tra oltre 20.000 volumi usati a disposizione, che spaziano dalla narrativa ai saggi, dai gialli alle edizioni per ragazzi, inclusi libri illustrati e opere d'arte. Sia i classici che la letteratura contemporanea saranno disponibili per soddisfare ogni tipo di lettore.

Edoardo Scioscia: "Incentivare alla lettura è un valore fondante"

La decisione di riproporre l'evento a Milano è stata influenzata dal grande successo della prima edizione tenutasi a Vicenza nel novembre 2022, che ha registrato sold out, dimostrando così la popolarità e l'apprezzamento del format da parte del pubblico. Edoardo Scioscia, AD e socio fondatore di Libraccio, sottolinea: “Incentivare alla lettura e renderla qualcosa di sempre più accessibile e democratico è uno dei valori fondanti della nostra catena: siamo orgogliosi di poter dire che oggi questo format è apprezzato da tanti lettori di tutte le età, che vedono nei libri un motivo di incontro all’insegna della lettura e del divertimento”