Milano, l'Odeon chiude in anticipo: in centro l'ennesimo centro commerciale

Si spengono le luci anche al cinema Odeon della centralissima via Santa Radegonda di Milano. Con 18 mesi d'anticipo sulla naturale scadenza del contratto di locazione, infatti, The Space Cinema e fondo Aedison hanno concordato il rilascio degli spazi già a partire dall'1 agosto, per consentire il proseguimento della riqualificazione del palazzo. Lo riferisce Repubblica. Il progetto è già noto da tempo: al piano terra sarà realizzato uno "spazio innovativo, un hub esperienziale in cui al cinema The Space, ricollocato in più sale al piano interrato, si affiancherà quella che fin da oggi può definirsi come la nuova destinazione commerciale di Milano", con 5.000 metri quadri per lo shopping, i ristoranti, gli uffici come aveva spiegato una nota del Fondo Aedison gestito da Dea Capital Real Estate sgr. Progetto firmato da Cmr per portare a fianco del Duomo "un grande nome del lifestyle retail contemporaneo, protagonista del mondo fashion o tech, ma anche dell’automotive o dell’entertainment".

Cinema in centro a Milano: resiste solo l'Arlecchino

In centro a Milano resiste dunque ormai solo l'Arlecchino, mentre negli anni hanno chiuso numerose sale di quella che era la "piccola Brodway" meneghina: Astra, Ariston, Corso, Ambasciatori, Corallo, Mediolanum, Manzoni, Pasquirolo, Excelsior, Mignon, Apollo e - più in là in corso Lodi- il Maestoso - hanno tutti lasciato posto a centri commerciali. Ora è la volta della sala più iconica, l'Odeon nato nel 1803 come teatro.