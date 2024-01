Milano, oggi sciopero del trasporto pubblico locale: gli orari

Milano, oggi sciopero del trasporto pubblico locale

L'Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, Usb, ha proclamato per oggi uno sciopero dei lavoratori del Trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda Milano lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Restano aperte - comunica Atm - le linee M1, M3, M4 e M5. M2 fa servizio tra Abbiategrasso e Cascina Gobba. Tram, bus e filobus sono in servizio.

Milano, le rivendicazioni dei sindacati

L’Unione Sindacale di Base Lavoro Privato - si legge in una nota - "chiama tutte e tutti a difesa dell’idea del servizio pubblico di linea e non di linea, contro la politica di disinvestimento da parte delle istituzioni, la corsa a svendere la gestione dei servizi pubblici essenziali a privati e multinazionali. Rivendichiamo una piattaforma contrattuale che esige aumenti salariali adeguati, orari di lavoro umani, giusti livelli di sicurezza per i lavoratori e per l’utenza".