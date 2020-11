Milano, oggi taxi in sciopero dalle 8 alle 22

Taxi in sciopero in tutta Italia dalle ore 8 alle ore 22 per chiedere un adeguato sostegno al Governo. ci vedrà, senza dubbio protagonisti anche qui a Milano". "Ci fermeremo - fa sapere Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040 - ma in realtà siamo fermi da mesi, siamo ai minimi storici con le corse. Qui non rischiamo di perdere solo il lavoro, ma di veder scomparire un’intera categoria." Rimarranno attivi però i taxi per le corse di carattere sociale.