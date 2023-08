Milano, è online "Insieme per il verde" la call del Comune per i volontari

Il Comune di Milano chiama a raccolta volontari e volontarie per riportare gli spazi verdi alla piena vivibilita' e fruibilita', dopo il violento nubifragio che ha colpito la citta' nella notte fra il 24 e il 25 luglio scorso. Si chiama "Insieme per il verde" la campagna che l'Assessorato alla Partecipazione ha promosso al fine di coinvolgere cittadinanza e associazioni nella pulizia di Milano, attraverso la raccolta di foglie, rametti e detriti rimasti nei parchi e negli spazi verdi, una volta terminati gli interventi di messa in sicurezza. Gli eventi metereologici che si sono abbattuti sulla citta' hanno avuto forti ripercussioni sul territorio cittadino, causando ingenti danni a diverse strutture e infrastrutture, in particolare al patrimonio arboreo, stradale, immobiliare, al servizio di trasporto pubblico locale e alle attivita' produttive, e hanno generato situazioni di grave pericolo per l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.

Milano, ripristino della viabilità e dei servizi pubblici essenziali

Nelle scorse settimane l'impegno del personale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, ma anche di Amsa, Atm, Nuir, MM e del consorzio AVR, che ha in carico la manutenzione del verde, e' stato decisivo per far fronte alle prime e piu' urgenti necessita': ad oggi, gli interventi sono stati finalizzati al contenimento e all'eliminazione delle situazioni di maggiore emergenza, nonche' al tempestivo ripristino della viabilita' e dei servizi pubblici essenziali, in primis l'accessibilita' agli edifici scolastici.