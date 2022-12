Milano, operaio cade da cinque metri nel cantiere di un grattacielo

Incidente sul lavoro a Milano nel cantiere via Melchiore Gioia 20 dove sorgerà un grattacielo di quasi 100 metri. Un operaio è caduto da un trabattello in una cassaforma alta 5 metri ed è stato portato in codice giallo al Policlinico di Milano. Sul posto i carabinieri, il 118 con Ats polizia locale e il gruppo Saf dei vigili del fuoco che lo hanno recuperato utilizzando la gru di cantiere e un'apposita barella per quest e particolari operazioni.