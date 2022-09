Milano, operaio 51enne precipita da 20 metri e perde la vita

Ancora un incidente mortale sul lavoro in Lombardia: questa mattina in un cantiere edile in via Losanna a Milano un operaio di 51 anni di origini marocchine è precipitato da una altezza di 20 metri morendo sul colpo. L'uomo stava lavorando su un alto trabattello, quando per cause ancora da accertare e' precipitato nel cortile interno del palazzo. Inutili i soccorsi del 118.