Milano, operaio morto in cantiere M4: tre indagati a rischio processo

Per solo tre degli iniziali otto indagati la Procura di Milano ha scelto di notificare l'avviso di chiusura delle indagini preliminari, preludio di una richiesta di rinvio a giudizio, con l'accusa di omicidio colposo in relazione alle norme in materia di sicurezza del lavoro per la morte di Raffaele Ielpo, operaio dipendente di Metro Blu Scarl, mentre lavorava nel cantiere della M4 in piazza Tirana. I destinatari del provvedimento sono il datore di lavoro, il direttore del cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.