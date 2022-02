Milano, ordina droga dello stupro a domicilio: gliela consegna la Polizia

Ordina mezzo libro di droga dello stupro, identificato da poliziotti vestiti da corrieri

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo svizzero di 44 anni, residente a Milano, per detenzione di sostanze stupefacenti. L'arresto è scaturito - come riporta Mianews - dall'acquisizione, da parte degli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Milano, della notizia che sarebbe stato recapitato un pacco postale sospetto, verosimilmente contenente droga, a un uomo in via Quadronno.

Intercettato il corriere, i poliziotti hanno appreso che, su richiesta del destinatario, il plico doveva essere consegnato in una cartoleria di corso di Porta Romana, che effettua servizio di fermo deposito pacchi. Il pacco conteneva una bottiglia da mezzo litro di GBL, la cosiddetta 'droga dello stupro'.

I poliziotti hanno predisposto una "consegna controllata", travestendosi da commessi del negozio per identificare il destinatario. Dopo l'arresto del 44enne, gli agenti hanno perquisito anche la sua abitazione, rinvenendo 0,5 gr di cocaina e altri 0,5 di shaboo.