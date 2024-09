Milano, palazzo di 21 piani in fiamme: evacuate 100 persone, 3 in ospedale

A Milano, in via Trasimeno, un incendio è divampato all'ottavo piano di un grattacielo di 21 piani, costringendo all'evacuazione circa cento persone. Le fiamme, sviluppatesi all'interno di un bilocale, hanno messo in allarme i residenti e richiamato sul posto Vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile. Anche due automediche e tre ambulanze sono intervenute rapidamente per soccorrere gli abitanti coinvolti. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare, ma l'intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi.

Tre persone intossicate, ma fuori pericolo

Tre persone sono state trasportate in ospedale per intossicazione da fumo, tra cui una donna e una bambina. La donna, che si trovava nell’appartamento da cui è partito l’incendio, è stata portata in codice giallo all'ospedale Niguarda, mentre le altre due, tra cui la bambina, sono state ricoverate in codice verde al San Raffaele. Nessuna delle persone intossicate risulta in gravi condizioni, e il pronto intervento dei soccorsi ha fatto sì che tutti potessero ricevere assistenza medica adeguata.

Rientro in sicurezza e abitazioni inagibili

Dopo aver domato le fiamme, i Vigili del fuoco hanno eseguito i controlli di agibilità dell'edificio, permettendo alla maggior parte delle famiglie evacuate di rientrare nelle loro abitazioni. Tuttavia, per precauzione, gli appartamenti situati immediatamente sopra e sotto quello coinvolto dall'incendio sono stati dichiarati temporaneamente inagibili. Le autorità stanno continuando a indagare sulle possibili cause del rogo, mentre i residenti attendono di poter tornare alla normalità.