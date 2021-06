Milano, Paragone presenta la sua candidatura: "La destra non vuole vincere"

“Sala lo conosciamo, poteva essere il candidato del centrodestra, lo è stato del centrosinistra perché le cose sono andate così ma poteva essere un profilo ideale del centrodestra che in cinque anni non è riuscito a trovare un competitor”. Così Gianluigi Paragone, senatore, ex membro del Movimento 5 Stelle, ora leader di Italexit, presentando alla stampa la sua candidatura a sindaco di Milano. “La destra non vuole vincere a Milano e così tirano fuori un candidato, come leggo, parente di un banchiere che ha inzuppato il pane nel mondo bancario e finanziario – ha aggiunto, come riferisce Mia News -, è un candidato 'fighetto' come la Milano di Sala, ha bisogno di una balia e di un tutor a mezzo servizio come Albertini. Si pone come tutor di un candidato che è già un perdente”, ha concluso.

"Mobilità green? L’inganno di chi si veste di verde e sta rifilando un pacco storico"

“Questa mobilità green mi sembra un assurdo, se c’è un oggetto che viene venduto come green ed è fortemente inquinante nel suo impatto produttivo è il monopattino elettrico. È l’inganno di chi si veste di verde e sta rifilando un pacco storico. Sulle piste ciclabili, le città italiane e Milano non possono essere conformate a dei modelli del Nord Europa solo perché vogliamo seguire le mode”. Così Paragone in merito alla sua visione di mobilità all’interno della città.

“Prima di aprire a nuovi diritti vediamo di confermare quelli vecchi"

“Per quanto mi riguarda le discriminazioni di genere non sono il primo dei miei obiettivi, il primo dei miei obiettivi è difendere il salario delle famiglie”. Così il leader di Italexit. “Prima di aprire a nuovi diritti vediamo di confermare quelli vecchi – ha aggiunto -. L’Italia è un Paese in cui si licenzia con una facilità padronale. Questa è una città tagliata dai nuovi poveri, disperati e sfruttati come i rider. Prima di andare a raccontare, e lo lascio volentieri a Sala, di una città aperta ai nuovi diritti, consolidiamo i vecchi”, ha concluso.