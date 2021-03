Milano: Parco Trenno, primo Drive Through trasformato in presidio vaccinale

Sara' il Drive Through di Milano, situato presso il parco Trenno, il piu' grande schierato in Italia, il primo ad essere trasformato in Presidio vaccinale della Difesa. "Per vincere la battaglia contro il Covid bisogna mettere in campo ogni sforzo, senza risparmio di energie", ha sottolineato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Dalla mattina di venerdi' 12 marzo, grazie alla collaborazione tra la Difesa e l'Azienda socio-sanitaria territoriale santi Paolo e Carlo della Regione Lombardia, presso una linea del Drive Through del Parco inizieranno le vaccinazioni a favore della cittadinanza. L'attivita' rientra nell'ambito dell'"Operazione Eos" della Difesa sotto la direzione del Comando operativo di vertice interforze.