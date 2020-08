Milano, partono oggi i lavori per la pista ciclabile da Sesto al centro



Oggi partono i lavori a Sesto San Giovanni per la realizzazione del tratto del percorso ciclabile che lo colleghera' al centro di Milano passando per viale Monza e Corso Buenos Aires. Ma non tutti sembrano essere convinti che sia una scelta giusta, anche se il sindaco Sala l'aveva messo in conto e durante il suo recente collegamento con il Meeting di Rimini aveva chiosato: "Non è che sono tutti a farci la ola, anche se alla fine sono convinto che la maggioranza apprezzerà e che bisogna comunque andare avanti". E così è stato, il progetto, ambizioso, continua a far diuscutere, soprattutto le opposizioni.



"La pista ciclabile piu' insicura d'Iitalia non si ferma e i lavori proseguono", ha commentato l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato: "Proprio in questi giorni l'Universita' Bicocca e Pirelli hanno reso pubblico uno studio secondo il quale a settembre, con la ripresa delle attivita', si passera' dal 20 al 70% di lavoratori che preferiranno usare la loro auto per arrivare sul posto di lavoro, per evitare il rischio di contagio sui mezzi pubblici - prosegue De Corato - Da un lato questo studio che certifica un aumento del traffico veicolare e il fatto che questi tracciati dal prossimo mese serviranno a poco e dall'altro la foga green della giunta del capoluogo lombardo che prosegue con la creazione di un percorso ciclabile, insicuro, come hanno dimostrato gli incidenti avvenuti nel tratto in Corso Buenos Aires, e che contribuira' a mandare ancora piu' in tilt il traffico durante la ripresa, creando disagi ai lavoratori e soprattutto, come successo sempre in Buenos Aires, uno dei piu' importanti corsi commerciali d'Europa, - conclude De Corato - ai commercianti".

Lombardia: Fidanza (Fd'I), demagogia di Sala su ciclabili rendera' invivibile viale Monza



L'europarlamentare milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commenta in una nota l'imminente inizio dei lavori per realizzare la pista ciclabile in viale Monza: "La deriva demagogica del centrosinistra, che sogna di trasformare Milano in una gigantesca pista ciclabile, sembra non avere fine. Dopo le pericolosissime, e inutili, corsie riservate alle due ruote di corso Venezia e corso Buenos Aires, sta per arrivare quella di viale Monza. I lavori stanno per partire nella parte piu' periferica, al confine con Sesto San Giovanni, e andranno avanti per tutto settembre". "Una zona - sottolinea Fidanza - gia' estremamente trafficata, snodo di vitale importanza per l'accesso in citta', rischia di diventare una trappola di smog e confusione. Viale Monza diventera' una strada stretta, perennemente soffocata dalle auto bloccate in coda, invivibile per i residenti. I posti auto saranno dimezzati, e la giunta Sala e' ancora alla ricerca di fantasiose strategie per ricavarli altrove". "Ci chiediamo dove voglia arrivare questa amministrazione. E' arrivato il momento di dire basta alla guerra alle auto e alle scelte ideologiche. Milano ha bisogno di dinamismo, di strade comode e sicure, di politiche volte a incentivare lavoro e spostamenti", conclude Fidanza.