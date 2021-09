Milano, Pd a Bernardo: dica se accetta sostegno di Lealtà e Azione



"A Milano succede che il candidato della Lega alle prossime elezioni amministrative Massimiliano Bastoni dichiari pubblicamente e candidamente che per essere eletto voglia ottenere i voti dell'ultradestra neofascista. Bastoni sostiene anche, come d'altra parte aveva gia' fatto il candidato sindaco Luca Bernardo, che non c'e' differenza tra fascismo e antifascismo; insiste anche sul fatto che la scelta di non concedere spazi pubblici elettorali a formazioni che non rispettano i valori costituzionali sia sbagliata". Lo dichiara il deputato dem milanese Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd.



"La verita' - continua Fiano - e' che questo signore, con l'avvallo del suo partito, ha superato ogni limite: stiamo parlando di un movimento come Lealta' e Azione, a cui fa riferimento il candidato leghista, che si ispira a Le'on Degrellee' cioe' alla ideologia nazista e violenta della Seconda Guerra Mondiale. Esiste un limite che dovrebbe essere invalicabile nella difesa dei principi della nostra Costituzione antifascista e sono assolutamente gravi la disinvoltura e la modalita' con i quali esponenti di un partito di governo come la Lega se ne fanno beffa".



Milano, Majorino (Pd): Destra annuncia con Bastoni appoggio a neofascisti



“La destra milanese è alla canna del gas. Per tentare di supplire alle carenze del suo candidato sindaco, oggetto misterioso, oggi annuncia, attraverso Bastoni, il sostegno dell'estremismo neofascista. Uno spettacolo terrificante che rende ancora più cruciale la mobilitazione di tutte e di tutti i a sostegno di Beppe Sala". Lo ha detto l'europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino. "Nei confronti dei neofascisti la cosa è semplice - aggiunge - . Vanno chiuse le loro sedi e vanno contrastati sempre. Stop. Il contrario esatto di aprire loro le porte delle istituzioni”.