Milano, il pedinamento da cui è partita l'inchiesta sul dossieraggio

Come è iniziata l'inchiesta sul dossieraggio che ha coinvolto la società Equalize e che da giorni domina le cronache ed il dibattito politico? "La genesi dell'attuale fase investigativa, che vede la presente informativa di questo filone denominato '7' - si legge negli atti - è legata ad un pedinamento effettuato nell'estate 2022 di 'OMISSIS'", legato "alla criminalità organizzata lombarda, che si è incontrato con 'Carmine'" in un locale in piazza Fontana a Milano. Lo riferisce Ansa. Carmine è naturalmente l'ex super-poliziotto Carmine Gallo.