Achille Lauro e Alessia Cappello per Purple - Sign of the Times

Milano: per la Fashion Week 2025 moda e musica con Purple - Sign of the Times

M.Seventy e Fiera Milano uniscono le forze per creare Purple - Sign of the Times, il primo format aperto al pubblico in cui moda e musica si incontreranno negli spazi di Fiera Milano (Rho) dal 26 al 28 settembre 2025, in occasione della Milano Fashion Week. Dall'idea di Massimiliano Bizzi, presidente di M.Seventy, fondatore e organizzatore del salone White e di numerosi eventi legati al mondo fashion, prende corpo la joint venture con Fiera Milano, il più importante operatore fieristico e congressuale italiano e uno dei maggiori al mondo che ospita e organizza, fra gli altri, i principali eventi del settore fashion e accessorio. Dal 26 al 28 settembre, durante la Milano Fashion Week, Purple - Sign of the Times accoglierà negli spazi di Fiera Milano da mezzogiorno a mezzanotte brand di punta della moda, musica e non solo, ognuno con uno spazio personalizzato per coinvolgere il pubblico in un'esperienza unica.

"Molto più di un semplice evento"

Mentre nelle piazze della kermesse, su diversi palchi, si alterneranno talenti musicali di livello internazionale. "Purple - Sign of the Times è molto più di un semplice evento - ha dichiarato Roberto Foresti, vice-direttore generale di Fiera Milano-: è una svolta strategica nel nostro percorso di diversificazione e crescita, soprattutto nel settore dell'entertainment, che per Fiera Milano rappresenta una nuova linea di business, come previsto dal piano strategico. L'obiettivo è consolidare Fiera Milano come punto di riferimento per l'intrattenimento, un settore in forte espansione. Purple - Sign of the Times rappresenta per noi un passo importante per costruire nuove esperienze che parlano un linguaggio contemporaneo e inclusivo, in linea con le esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo".

I partner di Purple - Sign of the Times

A sostenere il progetto, oltre al Comune di Milano ci sono altri partner. Warner Music Italia è già al lavoro per selezionare gli artisti che si avvicenderanno on stage. Radio 105 del Gruppo RadioMediaset trasmetterà live dalle piazze di Fiera Milano. Slam Jam, da anni punto di riferimento internazionale del mondo urban e contemporary, darà il suo contributo. Mentre Pezzo di Studio e Certo, due realtà già affermate ma di nuova generazione, cureranno la creatività e la comunicazione social di Purple - Sign of the Times. Tra i partner ci sarà anche Beppe Angiolini, ceo di Sugar, come fashion consultant.

Achille Lauro è l'artista che ha unito i mondi della moda e della musica

"E' un onore per me - ha affermato Achille Lauro durante la conferenza stampa di presentazione - essere riconosciuto come l'artista contemporaneo di Warner Music che, in questi anni, ha unito i mondi della moda e della musica. Milano ha bisogno di un atteggiamento inclusivo. E' una città che sta brillando nel mondo per la moda ed è importante che la moda, anche quella emergente, venga aperta al pubblico. La contaminazione" tra moda e musica "è motore per creare qualcosa di nuovo". L'accesso a Purple - Sign of the Times avverrà tramite l'acquisto di un biglietto, il cui costo sarà calibrato per permettere la massima affluenza di pubblico. Per la prima edizione l'obiettivo è di accogliere oltre 40mila visitatori.