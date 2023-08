Milano, Perbellini lascia Trussardi. Dal progetto di rilancio all'addio

Giancarlo Perbellini sarebbe in procinto - come riporta Gambero Rosso - di lasciare il ristorante Trussardi. Alla riapertura dopo le vacanze, prevista per il 4 settembre, non dovrebbe esserci il tocco del cuoco veronese.

L'esperienza di Perbellini da Trussardi

Perbellini, racconta il portale specializzato in food, era arrivato nell’autunno del 2022 con tanto di partecipazione al consiglio di amministrazione della Pontaccio, la srl del gruppo Trussardi che gestisce il locale. Il suo sbarco si legava a un ambizioso progetto di rilancio di un locale che negli ultimi tre lustri aveva vissuto una fase altalenante. I successi di Andrea Berton, di Luigi Taglienti e, in misura minore, di Roberto Conti hanno fatto da contraltare a periodi meno scintillanti.

Dalle dimissioni a marzo all'addio ufficiale ad agosto

Le prime avvisaglie di crisi tra Perbellini e la Trussardi si segnalano a marzo quando il cuoco si dimette dal Cda: “Non essendoci più l’amministratore delegato della Pontaccio, io non avevo potere di firma per poter pagare gli stipendi dei dipendenti”, aveva dichiarato. Poi nei giorni scorsi la conferma dell'addio ufficiale.