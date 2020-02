Milano

Via Gola Milano: perquisizioni della Polizia in via Gola Polizia in via Gola a Milano: nella mattinata di oggi perquisizioni nelle case popolari di proprietà di Aler, in parte occupate abusivamente. La notte di capodanno una squadra dei vigili del fuoco fu aggredita durante un intervento; una baby gang composta anche da minorenni fu indagata per la vicenda. Sul posto fin dalle prime ore di stamattina ci sono agenti della squadra Mobile, del commissariato Porta Ticinese, della Scientifica e del Reparto mobile.