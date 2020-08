Milano piange la "sua" Franca Valeri: "Ricorderemo la tua inimitabile ironia"

Milano piange Franca Valeri, grande attrice, drammaturga, sceneggiatrice e caratterista deceduta ieri a cento anni di età.

"La grande Franca Valeri, di cui pochi giorni fa avevamo festeggiato il centesimo compleanno, oggi ci ha lasciato. Addio, cara Franca, Milano ricordera' con affetto e commozione il tuo sorriso, la tua inimitabile ironia, la tua arte". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ricordato ieri in un post su Facebook l'attrice scomparsa.

"Franca Valeri. 100 anni vissuti con l'intelligenza del sorriso": e' questo invece il ricordo postato dall'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno.

Questo l'omaggio del governatore lombardo Attilio Fontana: "Franca Valeri non ci ha lasciato, è solo andata altrove dove continuerà ad essere ironica e pungente. Addio Franca, sono certo che il mio messaggio ti è arrivato, così come mi è arrivato il tuo. Grazie di cuore".

Anche l'Anpi di Milano ha voluto rendere omaggio a Franca Valeri. Il presidente dell'Associazione partigiani, Roberto Cenati, ha ricordato che in una recente intervista defini' "il 25 aprile il giorno piu' bello della sua vita perche' aveva segnato la fine della guerra, di un incubo terribile e l'inizio della sua giovinezza", e questo "dopo le sofferenze subite dal regime nazifascista. Sofferenze che la spinsero in piazzale Loreto, nonostante le preoccupazioni della madre, perche' subito dopo la liberazione nelle strade si sparava ancora, per verificare se Mussolini fosse effettivamente morto". "La ricorderemo sempre - ha aggiunto Cenati - con grande commozione ed affetto".