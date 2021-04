Milano, piazzetta Bossi: via libera a pedonalizzazione

Piazzetta Maurilio Bossi - riporta Mianews - diventerà un'isola pedonale h 24 e i lavori per la sua realizzazione, di poco superiori ai 450mila euro, saranno finanziati interamente dalla società Bossi Scala Property SpA, società del Gruppo Statuto che ha un portafoglio di hotel di lusso, tra cui l'Hotel Danieli a Venezia e il Four Seasons Hotel a Milano, e che lì sta realizzando un nuovo albergo di 124 camere con ristoranti al piano terra derivante dalla trasformazione di due edifici contigui, di cui uno progettato negli anni Sessanta dall'architetto Pietro Lingeri. La proposta di riqualificazione è stata approvata dalla riunione di Giunta comunale di venerdì scorso che ha accettato la donazione del progetto dando il via libera all'iter amministrativo per la sua realizzazione.

Con un delibera approvata nel luglio del 2018, il Municipio 1 si era già espresso favorevolmente alla proposta di pedonalizzazione. Palazzo Marino limiterà l'accesso a piazzetta Bossi ai soli pedoni ad eccezione dei mezzi di soccorso, dei servizi di pubblica utilità e a coloro che sono proprietari di posti auto a cui si accede transitando esclusivamente dalla futura isola pedonale. "L'intervento", spiega ancora la delibera, "riveste carattere di interesse pubblico ed è coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione in tema di sicurezza, vivibilità e cura della città, in quanto garantisce una più efficiente fruizione e maggiore sicurezza del percorso per la componente pedonale. Piazzetta Maurilio Bossi dal punto di vista viabilistico ha funzione prettamente locale con accesso da via dei Bossi e uscita in via Boito. La piazzetta rappresenta, inoltre, lo sbocco naturale della via Filodrammatici, già pedonalizzata. L’area ad oggi appare disordinata, con calibri irregolari della sede stradale e caratterizzata dalla presenza diffusa di sosta irregolare anche di mezzi pesanti".