Milano, picchia la compagna: 34enne arrestato

Un uomo italiano di 34 anni con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona è stato arrestato domenica sera dai carabinieri dopo avere pestato a sangue la compagna.

L'episodio in via Quinto Romano a Milano

I militari della radiomobile sono intervenuti nel loro appartamento in via Quinto Romano a Milano, in seguito alla chiamata da parte della donna, una 35enne italiana. Le botte sarebbero arrivate al culmine di una lite per una piastra della cucina che si era rotta e, quando i militari sono giunti sul posto, hanno trovato la casa completamente a soqquadro con piatti frantumati ovunque.

Colpita con un mestolo e poi con calci e schiaffi

Colpita con un mestolo e poi con calci e schiaffi fino a che non le si e' rotto un dente, la vittima è stata portata all'ospedale San Carlo con un trauma facciale, una contusione cranica e un trauma a una gamba. Secondo quanto ricostruito, i due stavano insieme da 15 anni e non hanno figli: non sarebbe stata la prima volta che lui aveva atteggiamenti violenti nei confronti della fidanzata. Arrestato per maltrattamenti in famiglia, l'uomo è stato condotto presso il carcere di San Vittore.