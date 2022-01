Milano: picchiano agente e gli sottraggono la pistola: esplosi colpi. VIDEO

Milano: picchiano agente e gli sottraggono la pistola: esplosi colpi nella rissa

Ancora allerta violenza a Milano: Un agente di Polizia Locale in borghese, nella notte tra venerdi' e sabato scorsi, e' stato aggredito, a Milano, da un gruppo di ragazzi che gli hanno sottratto la pistola durante una pericolosissima colluttazione, con due colpi esplosi, che solo per fortuna non ha provocato feriti. Lo riportano oggi Il Corriere della Sera e Il Giorno. L'episodio e' stato ripreso da alcuni video poi pubblicati sul sito 'Welcome to favelas', dove si vedono gran parte degli istanti della lotta, con il vigile che prima spara in aria, poi durante la lotta parte un secondo colpo, verso terra. I ragazzi non mollano pero', e alla fine lo disarmano e fuggono, buttando l'arma sotto un'auto, mentre un secondo vigile chiamava la centrale. Sul caso, avvenuto intorno alle 2 di sabato notte in via Fra Pacioli all'angolo con via Coni Zugna, strada di 'movida' della zona Navigli, sono in corso accertamenti.

Gli aggressori sono skater di Bolzano

Repubblica riferisce che i ragazzi fanno parte di un gruppo di skater provenienti da Bolzano. Gli agenti si erano presentati sul posto su segnalazione di alcuni residenti disturbati dagli schiamazzi. Secondo indiscrezioni i due vigili dovevano solo testimoniare il fatto che in quella via un locale servisse da bere oltre gli orari consentiti e in vetro, mentre la normativa per l'asporto prevede la plastica, e la presenza del gruppo. L'aggressione sarebbe nata perchè uno dei due agenti ha scattato alcune foto per testimoniare la situazione. L'agente ferito ha diversi ematomi ed ecchimosi sul corpo.

Sicurezza, Sala parlerà in apertura di consiglio comunale

Il video è stato ripreso anche dalla pagina Milanobelladadio, la stessa che negli scorsi giorni ha diffusio le scioccanti immagini dell'aggressione sessuale di gruppo in piazza Duomo a Capodanno. Lunedì in apertura di Consiglio comunale interverrà il sindaco Beppe Sala.