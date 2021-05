Più poteri e autonomia a Milano? Due milanesi su tre dicono sì

In base a un sondaggio dell'Ipsos di Nando Pagnoncelli, 2 milanesi su 3 - riporta il magazine online Milano Città Stato - vorrebbero una Milano con poteri da regione o da provincia autonoma. Alla domanda del sondaggio: “Sarebbe opportuno che alla città di Milano venissero attribuiti poteri o competenze speciali come se Milano fosse una regione o una provincia autonoma?” i milanesi hanno infatti risposto SI 63%, NO 28%, Non so/non rispondo 9%.

L’indagine è stata realizzata da Ipsos per Gianfranco Librandi (parlamentare di Italia Viva e promotore di una lista a sostegno di Beppe Sala) ed è stata condotta attraverso la realizzazione di interviste online (con tecnica CAWI, Computer-Assisted Web Interviewing) e telefoniche (con tecnica CATI, Computer-Assisted Telephone Interviewing) tra il 31 marzo e il 15 aprile. Sono state realizzate 2.250 interviste complete (su 14.065 contatti), su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente nel comune di Milano in base a parametri di genere, età, condizione occupazionale, titolo di studio e municipio di residenza. I dati raccolti sono stati successivamente riponderati per garantire la rappresentatività del campione anche in base al comportamento di voto alle precedenti elezioni comunali del 2016 e alle elezioni europee del 2019. Il margine di errore delle stime è compreso tra +/- 0,4% e +/- 2,1%. Il documento informativo completo riguardante il sondaggio sarà inviato ai sensi di legge, per la sua pubblicazione, al sito www.sondaggipoliticoelettorali.it.

LEGGI QUI L'ARTICOLO INTERO: Sondaggio Ipsos: 2 MILANESI su 3 vogliono per MILANO poteri da REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA!