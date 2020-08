Milano: pochi gli studenti fuorisede. Effetto Covid, record di stanze vuote

Effetto Covid, il fuorisede resta a casa: a Milano record di stanze vuote



Con il coronavirus sale la disponibilita' di stanze per fuorisede e si ferma la corsa dei prezzi degli ultimi anni. A fare il punto sul tema e' l'ufficio studi di Immobiliare.It, secondo cui il Covid-19 ha avuto come effetto collaterale quello di svuotare, da Nord a Sud, le stanze generalmente affittate agli studenti e ai lavoratori fuori sede.



A livello Italia la disponibilita' di camere rispetto al 2019 e' infatti piu' che raddoppiata (+149%). Milano e' la citta' record per quanto riguarda la disponibilita' di stanze: +290% su base annuale, seguita da Bologna (+270%). Offerta quasi triplicata a Padova (+180%) e Firenze (+175%) e raddoppiata a Torino (108%), Roma (+130%) e Napoli (+100%).