Milano, polemica sulle palle di Natale rosa. Salvini: non mi piacciono

"Ho detto che non mi piace l'albero di Natale a Milano in piazza Duomo e mi hanno attaccato, perché ho detto che le palle rosa non mi piacciono. Per me il Natale è rosso, argentato, dorato. Vi sembra un attacco sessista, questo? Le avrei contestate anche se fossero state fucsia o azzurrine. Dire che poi le preferisco rosse è per me uno sforzo culturale non indifferente". Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parlando all'assemblea generale di Confagricoltura.

Milano, Cristina Fogazzi: il rosa mi sembrava veramente sdoganato

Quest'anno l'albero di Natale è sponsorizzato da Veralab, il brand di Estetista Cinica. E su Instagram Cristina Fogazzi risponde così: “Di tutte le critiche che ero preparata a ricevere sull’albero di Natale, la questione del rosa mi sembrava veramente sdoganata. Credevo che il rosa sarebbe stato un elemento irrilevante, invece grande scandalo”.