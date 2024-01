Milano: Polfer arresta 34enne ricercato per detenzione stupefacenti

Ieri sera gli agenti della Polizia Ferroviaria di Bovisa, in servizio nella stazione di Milano Cadorna, hanno fermato un cittadino marocchino di 34 anni mentre si trovava a bordo di un treno regionale. Il 34enne, destinatario di un mandato di cattura emesso dalla Procura di Bergamo, è stato poi arrestato a Milano dagli agenti della Polizia di Stato.

Il mandato di cattura e l'arresto

Secondo il mandato di cattura, il 34enne avrebbe dovuto scontare la pena di 1 anno, 5 mesi e 28 giorni di reclusione, oltre a una pena pecuniaria di 1.300 euro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione commessi tra il 2016 ed il 2017 in provincia di Bergamo. L’uomo inoltre, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di due involucri di hashish dal peso di oltre 5 grammi, per i quali è stato indagato in stato di libertà per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, e successivamente portato nel carcere di San Vittore.