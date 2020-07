Milano, polizia sequestra a narcotrafficante quasi 16 milioni



La Polizia di Stato ha sottoposto a sequestro antimafia a carico del narcotrafficante milanese Massimiliano Cauchi quasi 16 milioni di euro in contanti e un fabbricato commerciale in provincia di Bari.Il patrimonio di Cauchi è stato sequestrato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Milano, con la collaborazione di personale della Questura di Bari.



Il sequestro fa seguito all'operazione 'Flashback' della Squadra Mobile di Milano del 6 giugno scorso nel corso della quale il "tesoro" del narcotrafficante venne ritrovato nascosto in un muro della sua abitazione.