Milano, portiere cerca di sventare un furto, viene preso a catenate

Portiere 49enne interviene per cercare di sventare un furto: viene preso a catenate. E' accaduto in via Panzini a Milano nel cuore della notte tra giovedì e venerdì. L'uomo, di origine egiziana, stava svolgendo la sua mansione di addetto alla movimentazione dei sacchi della spazzatura, uscendo da uno stabile al civico 12, quando ha notato qualcuno che armeggiava in modo sospetto sotto uno scooter posteggiato. La reazione del ladro e' stata immediata e il 49enne e' stato colpito con una catena al volto. Svenuto, e' stato poi trovato da un conoscente che ha chiamato i soccorsi. Il 118 lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli: le sue condizioni secondo quanto riferito non sarebbero gravi. Sul caso indaga la Polizia.