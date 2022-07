Milano, precipita dal settimo piano del Tribunale e muore

Un uomo e' morto dopo essere precipitato in un cortile interno del palazzo di giustizia di Milano dal settimo piano. La dinamica dell'episodio e' al vaglio dei carabinieri.

Milano, trovato un biglietto d'addio in tasca all'uomo

Aveva un biglietto in tasca in cui annunciava il suicidio, l'uomo - un italiano sui cinquant'anni - morto precipitando dal Palazzo di Giustizia di Milano. Le indagini sono coordinate dal pm di turno Cristiana Roveda. Dai primi accertamenti sembra che oggi l'uomo non avesse udienze. Si sta verificando se avesse dei precedenti e se fosse indagato in qualche procedimento.