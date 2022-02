Milano, precipita mentre fa arrampicata in palestra: è gravissimo

Grave infortunio in una palestra milanese. Attorno alle 11.45 di questa mattina, in via Gaudenzio Fantoli 15, all'interno della palestra Rockspot, un 40enne e' precipitato da una parete di arrampicata da un'altezza di circa 8 metri. L'uomo ha riportato un trauma cranico commotivo ed e' stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Raffaele. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza e Polizia di Stato.