Milano premia il Centro Trapianti del Policlinico con l'Ambrogino d'Oro

Al Teatro Dal Verme, il prestigioso Ambrogino d’Oro è stato conferito al Centro Regionale Trapianti e al Nord Italia Transplant program (NITp) del Policlinico di Milano. Questo riconoscimento celebra l’impegno di persone e realtà che si distinguono per il contributo al territorio.

Una storia di innovazione e dedizione

Il Centro, nato 50 anni fa nel Policlinico di Milano sotto la guida del Prof. Girolamo Sirchia, rappresenta una pietra miliare della medicina in Italia. Qui furono creati i primi protocolli per l’assegnazione degli organi, un sistema pionieristico che garantisce trasparenza e priorità in base alla compatibilità e all’urgenza.

Oggi il NITp è la più grande organizzazione di trapianto in Italia, operante in una rete che copre sei regioni e una popolazione di 20 milioni di abitanti. La rete effettua circa il 50% dei trapianti nazionali, con una centrale operativa attiva 24 ore su 24, composta da 150 professionisti che organizzano interventi chirurgici in tempi record.

Numeri straordinari e leadership mondiale

In mezzo secolo, il Centro ha reso possibile 44.674 trapianti grazie a 15.269 donatori. Il Policlinico stesso ha eseguito oltre 5.000 trapianti di rene, polmone e fegato, con un laboratorio di Immunologia che è secondo solo a quello di San Paolo del Brasile per volumi di attività.

Marco Giachetti, presidente del Policlinico, ha commentato: “Siamo in una fase di grande trasformazione, con il nuovo ospedale pronto per il 2025. Vogliamo continuare a promuovere la cultura del dono e avanzare nella ricerca”.

Un riconoscimento al lavoro di squadra

“La multidisciplinarità e l’alta expertise del Policlinico consentono di offrire soluzioni uniche a pazienti con casi complessi,” ha dichiarato Matteo Stocco, direttore generale. “Questo premio è un tributo a chi offre nuove speranze ogni giorno.”

Un rapporto speciale con l’Ambrogino

Il Policlinico di Milano ha una lunga tradizione di successi celebrati dall’Ambrogino. Tra i premiati in passato figurano medici di fama internazionale e reparti d’eccellenza:

Medaglie d’Oro

Prof. Luciano Gattinoni (Anestesia e Rianimazione) - 2016

Prof. Giorgio Lambertenghi De Liliers (Ematologia) - 2015

Prof. Giancarlo Roviaro (Chirurgia Generale) - 2013

Attestati di Civica Benemerenza

Centro Trapianti di Fegato - 2014

Radiologia Senologica - 2013

Con l’Ambrogino di quest’anno, Milano celebra ancora una volta l’eccellenza del Policlinico e il suo impegno nel garantire salute e speranza per il futuro.