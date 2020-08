Milano, prende in ostaggio un vigilante nel Duomo: arrestato

Prende in ostaggio vigilante nel Duomo a Milano, preso



Un uomo ha preso in ostaggio una guardia giurata, intorno alle 13, dopo essersi introdotto nel Duomo di Milano. Secondo le prime informazioni diffuse lo avrebbe tenuto per alcuni minuti sotto la minaccia di un coltello. Subito sono intervenuti gli agenti di guardia e poco dopo, a seguito della mediazione di un funzionario di Polizia, ha abbandonato l'arma e lasciato l'ostaggio facendosi arrestare.

Da quanto trapelato, l'uomo bloccato dagli agenti della Questura sarebbe di origini nordafricane. Sulla vicenda procedono gli investigatori Digos di Milano, che hanno gia' informato il pm Alberto Nobili, responsabile della sezione distrettuale antiterrorismo della Procura.



Ostaggio in Duomo: vigilante fatto inginocchiare



E' stato disarmato in un momento di distrazione, durante le delicate fasi in cui parlamentava con vari funzionari della Questura, l'uomo che alle 13 ha preso in ostaggio una guardia giurata nel Duomo. L'uomo, di origine straniera, avvicinato dal vigilante nei pressi dell'altare, ha estratto un coltello, glielo ha puntato alla gola e lo ha fatto inginocchiare. ll tutto e' durato presumibilmente pochi minuti. L'uomo infatti era proprio un attimo prima fuggito a un controllo sulle scale della cattedrale.



Plauso e ringraziamento per gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Milano Centro per il tempestivo ed efficace intervento che ha permesso loro, in una manciata di minuti, di raggiungere, fermare e disarmare un uomo che era scappato all’interno della Cattedrale per eludere un controllo. Grazie a loro nessuno si è fatto male e la situazione è stata subito riportata alla normalità. Ora rimane da capire l’identità del soggetto, il suo stato di salute e i motivi per cui tentava la fuga in modo violento e aggressivo”. Così la Vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Anna Scavuzzo.