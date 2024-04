Milano, presentazione del libro di Paolo Del Debbio "In nome della libertà"

Presentazione del libro di Paolo Del Debbio "In nome della libertà"

Presentazione oggi a Milano del nuovo libro di Paolo Del Debbio "In nome della libertà". Tra gli altri parteciperanno Gianluca Comazzi, Stefania Craxi, Alessandro Sallusti, Maurizio Belpietro e Daniele Capezzone. L'appuntamento è alla Società Umanitaria, in Via San Barnaba 48 alle ore 18:00.









"In nome della libertà", l'avventura politica di Berlusconi

Si tratta del libro sull'avventura politica del Cavaliere che contiene l'ultimo scritto inedito di Berlusconi e la prefazione della figlia Marina, già al top della classifica di Amazon prima dell'uscita. A quasi un anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Del Debbio, autore e conduttore televisivo, professore universitario e saggista, ragiona sull'eredità politica di una delle figure più emblematiche della Seconda Repubblica. Su quale sia il lascito, ma soprattutto l'attualità del programma del 1994 di Forza Italia.