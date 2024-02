Milano, presentazione del “Gran Galà - Trofeo Italo Galbiati”

La Società Cimiano Calcio, promotrice della prima edizione del Trofeo Italo Galbiati, presenterà il torneo calcistico intitolato all’indimenticabile allenatore, che si terrà presso la prestigiosa location dell’Auditorium Allianz di Milano lunedì 5 febbraio, alle ore 18:30 (Torre Allianz, Piazza Tre Torri)



"Celebrare la sua eredità attraverso questo torneo di calcio"

Il 1° Trofeo Italo Galbiati ospiterà molte tra le squadre più blasonate del panorama calcistico lombardo, dando vita a una competizione sportiva senza precedenti. Questo torneo è un'opportunità unica per le squadre regionali di dimostrare le loro abilità e celebrare la ricchezza del calcio in Lombardia. L’impegno per il sociale: la Società Cimiano Calcio, da sempre sensibile ai temi sociali che riguardano il territorio milanese ed in particolare i minori, ha voluto come partner di questa iniziativa l’Associazione CAF, che dal 1979 accoglie e cura bambini e ragazzi allontanati dalla propria famiglia d’origine perché vittime di abusi e gravi maltrattamenti. Si tratta di un un'occasione unica per condividere la passione per lo sport e rafforzare il legame tra le comunità della Lombardia."Il 1° Trofeo Italo Galbiati è un tributo sentito a un uomo che ha dedicato la sua vita al calcio. Siamo onorati di poter celebrare la sua eredità attraverso questo straordinario torneo di calcio regionale" dichiara il Presidente del Cimiano Calcio, Federico Galli.