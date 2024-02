Milano: preside porta il pitbull a scuola, i colleghi la denunciano

La preside di un istituto superiore di Milano è stata denunciata dal personale della sua stessa scuola per portare con sé tutti i giorni, tra corridoi e uffici scolastici, il suo cane di razza pitbull. “La segue sempre in tutta la scuola, anche dove ci sono studenti. Siamo preoccupati”, segnalano i colleghi alle forze dell’ordine. L'animale parteciperebbe anche alle riunioni collegiali e nell’istituto si temono possibili episodi di pericolo. Anche se finora non ce ne sono stati.

La denuncia

Il personale della scuola milanese ha inviato la denuncia alle autorità competenti il 30 gennaio 2024. Allegando foto della donna insieme al cane all'interno del complesso scolastico. La preside avrebbe giustificato la presenza dell'animale a causa della positività al Covid della dog sitter, ma la situazione sarebbe perdurata per quasi un anno, suscitando dubbi e perplessità tra i colleghi.

La legge

Non esistono leggi specifiche che vietino l'ingresso degli animali a scuola. Anche se le norme generali sulla presenza dei cani nei luoghi pubblici prevedono l'obbligo del guinzaglio e della museruola per garantire la sicurezza delle persone. Nonostante l'assenza della museruola, non sembra che la situazione abbia comportato rischi concreti per la comunità scolastica. La denuncia, dunque, potrebbe configurarsi più una questione disciplinare che un problema penale.