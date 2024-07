Milano, presidio in piazza San Babila dell'associazione "Task Force Animalista"

La Task Force Animalista, associazione che si occupa della tutela legislativa di animali e ambiente e il Movimento 5 Stelle, fautore della Riforma Costituzionale dell’Art. 9 e dell’Art. 41, saranno presenti - si legge in una nota - "alla manifestazione statica contro le politiche distruttive del Governo che vuole lo sterminio di animali e ambiente, organizzata il 6 luglio 2024 in P.zza San Babila a Milano alle ore 16.00, dalle Associazioni: Fronte Animalista, AVI, Associazioni Vegani Internazionali, META, Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente e No Mattatoi Milano".

"Insieme - prosegue il comunicato - vogliamo esprimere la nostra indignazione contro i decreti di molte Regioni e di questo Governo che mirano a liberalizzare sempre di più la distruzione della fauna selvatica e a incentivare gli allevamenti intensivi, eliminando le poche norme di tutela esistenti e infrangendo i principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione che, grazie alla riforma attuata dal Movimento 5 Stelle, si allarga alla tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali e non calcolando la modifica dell’articolo 41 che sancisce l’importanza della salute e dell’ambiente come paradigmi da tutelare da parte dell’economia al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. . Anche il recente e incomprendibile "NO" del nostro Governo all'approvazione della legge per il ripristino degli habitat, nel Consiglio dell'UE del 17 giugno, conferma la sua arretratezza culturale che mette in serio pericolo l’intero ecosistema".