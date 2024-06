Milano Pride, spunta il murale con Elly Schlein di aleXsandro Palombo

Dopo il murales europeista di Giorgia Meloni come Marilyn Monroe che svelava l’underwear con la bandiera della UE, a Milano spunta il murale rainbow “Rainbow Schlein, Love, Rights and $urrogacy” dell'artista aleXsandro Palombo che ritrae Elly Schlein, nuova icona gay.

Lgbtqia+: 30 anni dal primo storico Pride italiano

La segretaria progressista, che due settimane fa aveva cantato e ballato su un carro del Pride di Roma, arriva al Gay Pride milanese. Quest’anno si festeggiano 30 anni dal primo storico Pride italiano che si tenne a Roma nel 1994 e il movimento di liberazione omosessuale si prepara a scendere in strada anche per l'evento milanese dove rivendicherà le battaglie più importanti per i diritti Lgbtqia+, dall'identità di genere ad una legge antidiscriminazione, il diritto al matrimonio egualitario e la "maternità surrogata".