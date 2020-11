Milano, prima domenica arancione: c'è voglia di shopping in centro

La Lombardia si colora di 'arancione', riaprono i negozi e scatta la voglia di shopping, con le vie del centro che si rianimano di cittadini. Nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele, cuore dello shopping meneghino, le persone, rigorosamente con mascherine, entrano ed escono dai negozi che hanno adottato tutte le 'precauzioni Covid', approfittando di una domenica soleggiata, seppur fredda. Non mancano le promozioni e gli sconti del black Friday, particolarmente apprezzati in vista delle spese da farsi per i regali natalizi.

Il covid però pesa sugli acquisti. Gabriel Meghnagi, presidente di Ascobaires e della rete associativa delle vie milanesi per Confcommercio è cauto nel valutare la prima domenica arancione a Milano. “Una giornata con fortune alterne – spiega – in linea generale abbiamo perso il 15% rispetto al black friday dell’anno scorso, a causa dello scontrino nettamente più basso. E d’altra parte con tante persone in cassa integrazione certamente le famiglie hanno pochi soldi da spendere. Bene in provincia anche grazie alla chiusura dei grandi centri commerciali. Oggi molte persone, dopo settimane senza shopping, hanno scelto di guardarsi attorno, per scegliere i regali; nei prossimi giorni – complice la prosecuzione degli sconti del black friday – contiamo di fare meglio”, conclude Meghnagi.