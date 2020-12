Milano, prima domenica in zona gialla: folla in centro per lo shopping

Folla in centro a Milano, ma ordinata e con la mascherina, nel primo giorno di 'zona gialla' per la Lombardia. Complice anche una bella giornata, in tanti si sono riversati nell vie commerciali e nel centro storico per lo shopping. Lunga fila davanti ai grandi magazzini in piazza Duomo ma molti anche i milanesi semplicemente a passeggio o a bere un aperitivo dopo la lunga chiusura di bar e ristoranti. Non solo Galleria e Duomo, anche in altre zone di Milano il primo giorno di sole dopo tanta pioggia e il passaggio in zona gialla ha portato molta gente a uscire. E' stato così, per esempio, in corso Buenos Aires con macchine incolonnate, o per bersi un caffe' nei tavolini di Brera. In corso Garibaldi sono tante le attivita', bar e ristoranti, che oggi hanno rialzato la serranda, con tante le persone che hanno scelto di mangiare all'aperto, nelle enoteche e nei locali.

Meno frequentati, per ora, i piccoli negozi mentre Confcommercio chiede la riapertura nel week end dei Centri commerciali. "Una decisione - commenta Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - che, con la garanzia della piena sicurezza, ribadiamo debba essere rivista". "Noi - spiega Barbieri - siamo per il pluralismo distributivo: piccola, media e grande distribuzione possono convivere e, in quest'ottica, le attivita' dei centri commerciali, nel periodo piu' importante dell'anno, non devono essere ulteriormente penalizzate". "Ci sono - conclude Barbieri - timori per gli assembramenti, ma - allo stesso modo degli altri - i negozi nei centri commerciali si sono attrezzati per rispettare tutte le norme anti-contagio. Regole certificate che vanno fatte rispettare con i dovuti controlli, perche' la tutela della salute e' il primo punto".