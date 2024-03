Milano, principio di incendio al Policlinico

Un principio di incendio si e' sviluppato intorno alle 20.50 di venerdì 8 marzo in un locale adiacente al pronto soccorso del Policlinico di Milano in via San Barnaba. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco. Negli ambienti si trovavano depositati biancheria utilizzata dal personale sanitario. Nessuna persona e' risultata fortunatamente coinvolta. L'incendio per altro, non particolarmente aggressivo, e' stato immediatamente spento dagli addetti del Policlinico. Le squadre dei Vigili del fuoco giunte in pochissimi minuti sul posto hanno provveduto a quel punto a ventilare il locale dai fumi e a mettere in sicurezza l'area interessata. Due i mezzi utilizzati per le operazioni di soccorso con una decina di pompieri.