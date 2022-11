Milano, principio di incendio nel bagno: liceo evacuato

Il liceo artistico Brera di via Camillo Hajech di Milano è stato evacuato in via precauzionale per un principio di incendio in un bagno della scuola. È successo intorno alle 11. A generare le fiamme, spente con un estintore da un collaboratore scolastico, il cortocircuito di un sensore di movimento della luce. Non risultano esserci studenti e docenti intossicati o feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti dell’ufficio Volanti della Questura.