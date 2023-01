Milano, prolungamento della M1: Sala scrive a Salvini

Beppe Sala scrive a Matteo Salvini chiedendo i fondi necessari per far partire i lavori di due progetti che sulla carta sarebbero pronti: il prolungamento della linea rossa della metropolitana sino a Baggio e la metrotranvia di collegamento tra Mlano e Limbiate. A fronte del caro materiali, infatti, mancherebbero le coperture economiche da parte del Governo.

Milano, progetti finiti nel limbro per l'alto costo delle materie prime

Ha spiegato Salvatore Barbara, Direttore direzione specialistica infrastrutture del territorio del Comune di Milano, durante la commissione congiunta Mobilità e Bilancio che si è riunita oggi: "Il prolungamento della M1 a Baggio e la tranvia Milano-Limbiate sono finiti in un limbo per l'alto costo delle materie prime, perché non sono coperti dal decreto aiuti del governo. C'è una fascia di interventi che riguardano M1 e la Milano-Limbiate che sono rimasti terra di nessuno. Avevamo già formulato richieste in estate al ministero, come uffici, per chiedere sia proroghe sulle scadenze che prevedevano la pubblicazione del bando entro l'anno sia sulla necessità di reperire ulteriore risorse, circa 150 milioni di euro su tutte e due le opere. Non abbiamo avuto riscontri ufficiali da parte del ministero, ma lunedì è partita una lettera a firma del sindaco direttamente al ministro Matteo Salvini proprio per chiedere espressamente le risorse su questi due lavori".