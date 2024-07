Milano: prolungato al 9 settembre il bando per assumere i "ghisa"

Prolungata al 9 settembre 2024 la scadenza del bando per l'assunzione di agenti di Polizia locale di Milano. Il concorso, che avrebbe dovuto scadere il 1° agosto, è per l'assunzione a tempo indeterminato di agenti di Polizia Locale mediante la formazione di una graduatoria valida per due anni, inizialmente per 10 posti, utilizzabile successivamente per altre assunzioni. I candidati, uomini o donne, devono avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e devono superare una prova scritta, la prova di efficienza fisica e successivamente una prova orale. Per partecipare al concorso è necessario iscriversi entro le ore 12 del prossimo 9 settembre ed essere in possesso di alcuni requisiti specificati dal bando tra cui, a titolo esemplificativo, avere la cittadinanza italiana, essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo di riconoscimento di studi equivalente se conseguito all’estero e avere la patente B. Il percorso di selezione prevede, dopo il superamento delle prove, in rapida successione nei prossimi mesi, le visite mediche di idoneità, quindi le nuove e i nuovi allievi agenti saranno assunti. A quel punto sarà obbligatorio partecipare a un percorso formativo di tre mesi con attività in aula e sul campo e prove di valutazione finali cui seguirà l'entrata in servizio in un contesto di accompagnamento operativo, ovvero lavorando con agenti e ufficiali più esperti per imparare anche in strada, in centrale operativa o nei gruppi specialistici come meglio svolgere il proprio compito.

Nuovi assunti con un percorso di formazione lavoro

Chiude invece regolarmente alle ore 12 del 1° agosto il concorso riservato a candidati e candidate tra i 18 e i 32 anni che saranno assunti con un percorso di formazione lavoro a tempo determinato ma, salvo risultati non soddisfacenti, entro un anno, i contratti saranno trasformati a tempo indeterminato. Il concorso prevede una prova di accesso scritta che si svolgerà in forma digitale da remoto e una prova di efficienza fisica. Costituisce una novità l'utilizzo della ‘formazione lavoro’, un percorso molto semplificato e rapido, che mantiene le prove fisiche, ha una prova scritta più rapida e investe molto di più nella formazione durante l'attività lavorativa. Il concorso permette di assumere persone molto giovani con un'offerta mirata a chi ha appena sostenuto la maturità o si è diplomato di recente.