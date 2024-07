Milano, sì ai taser per la Polizia locale. E l'opposizione ritira 10mila emendamenti sul bilancio

Trovato l'accordo tra maggioranza e opposizione in Consiglio comunale a Milano per l'approvazione dell'assestamento di bilancio 2024-2026. Il centrodestra ha infatti deciso di ritirare gli oltre 10mila emendamenti in cambio dell'approvazione di alcune proposte, prima fra tutte quella sull'avvio della sperimentazione entro l'autunno del taser, da dare in dotazione alla Polizia locale. "Il taser non e' uno strumento di morte - ha spiegato Samuele Piscina, consigliere della Lega e segretario provinciale del Carroccio -. L'emendamento chiede di avviare la sperimentazione entro l'autunno, con un periodo di addestramento del personale. Poi ci sara' l'adozione".

Milano, assestamento di Bilancio chiuso in tempi brevissimi

L'emendamento e' stato presentato da tutti i partiti di centrodestra, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati ed e' stato votato con 20 voti favorevoli, 6 contrari, tra cui i Verdi e altri 3 consiglieri della maggioranza, e 3 astenuti. L'assessore al Bilancio Emmanuel Conte ha ringraziato i consiglieri per aver trovato un accordo in tempi brevi: "C'e' stato un confronto sui temi e il centrodestra ha ritirato gli oltre 10mila emendamenti". "Un assestamento di Bilancio chiuso in tempi brevissimi - hanno commentato soddisfatte Beatrice Uguccioni, capogruppo del Partito democratico a Palazzo Marino e Simonetta D'Amico, Presidente della Commissione Bilancio -, frutto di un confronto proficuo con la Giunta e l'opposizione, che ci permettera' di finanziare servizi fondamentali quali welfare, mobilita', cultura, verde educazione e infanzia".

Assestamento di bilancio: 150 milioni di euro in più del previsto per Milano

Con 24 voti favorevoli e 7 contrari, il consiglio comunale di Milano ha approvato la prima variazione al Bilancio di previsione 2024. La manovra, proposta all'Aula dall'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte, incrementa di oltre il 5 per cento il budget per le spese correnti, mettendo a disposizione per i principali servizi alla citta' 150 milioni di euro in piu' rispetto a quanto previsto lo scorso dicembre.

La ripartizione delle risorse dell'assestamento di bilancio

Nel dettaglio, vengono destinati 60 milioni in piu' al trasporto pubblico locale, 16 milioni in piu' al Welfare, ulteriori 10 milioni alla Cultura e altrettanti alla Polizia locale, 8,4 milioni aggiuntivi all'Educazione mentre per il piano assunzionale del personale vengono stanziati altri 5 milioni.

"Approviamo una variazione di bilancio con risorse aggiuntive - ha spiegato l'assessore Conte - che andranno a valorizzare in particolare le attivita' del Welfare, della Cultura, dell'Educazione e dei trasporti, che potranno contare su maggiori risorse rispetto al consuntivo del 2023. E' una manovra virtuosa che contrasta con il messaggio proveniente dai tagli della spending review nazionale prevista dalla Legge di Bilancio, un taglio di 200 milioni all'anno per i prossimi 5 anni per i Comuni: per Milano significa 15,6 milioni di euro in meno di disponibilita' per quest'anno e 12 milioni di euro all'anno nei prossimi quattro anni. Occorre un coinvolgimento attivo degli altri organismi istituzionali per i problemi strutturali delle grandi citta', che purtroppo non c'e' e che continueremo a chiedere".

"Intanto - ha proseguito Conte - abbiamo fatto la nostra parte, mettendo a terra delle soluzioni importanti di miglioramento delle previsioni di spesa e sulle entrate, sulla tassa di soggiorno, sulla gestione del patrimonio, sulle partecipate. Non e' sufficiente ancora, ma ha portato a un aumento di entrate in questa variazione non previsto di 130 milioni di euro, a rappresentare l'autonomia finanziaria che questa citta' cerca per offrire servizi ai propri cittadini".